Donati su Insigne: "L'arrabbiatura ci sta, ma certe parole verso i compagni sono sbagliate"

Massimo Donati, ex giocatore ed attuale commentatore Dazn, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss: "Insigne è stato il migliore in campo. L'arrabbiatura nel finale di partita ci sta, è normale che sia così. Ma quelle parole, se le ha pronunciate davvero, non vanno bene. Quando Insigne ha sbagliato un rigore decisivo in Supercoppa non credo che qualcuno abbia detto brutte parole a lui, anzi credo che l'abbiano rincuorato. Se ti sfoghi così con i tuoi compagni di squadra la cosa diventa un po' più difficile da accettare".