Ds Legnago sul 2000 Zanoli: “Che soddisfazione averlo fatto crescere, farà bene in A"

Antonio Minadeo, direttore dell’Area Tecnica del Legnago, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del giovane Zanoli. Il terzino classe 2000 si è messo in mostra nel corso del ritiro a Dimaro: “Zanoli? Per me è una soddisfazione aver avuto l'occasione di poterlo avere a disposizione l'anno scorso. L'abbiamo fatto crescere ed ora farà bene in A. Sgarbi? Il Napoli sa come lavoriamo ed è stato ben contento di rinnovare questo prestito. Il futuro di Zanoli? Se chiamo Giuntoli per Zanoli mi mena (scherza ndr.) Zanoli merita la B, Spalletti è al top del calcio italiano ed io mi fido di lui. Sgarbi (altro azzurrino in prestito)? Ha una struttura fisica ed una tecnica che in C può fare davvero bene".