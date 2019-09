Ds Parma su Inglese: "Napoli aveva offerte più alte, ma club e calciatore hanno scelto noi"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla in conferenza stampa a seguito del rinnovo contrattuale che lo ha legato alla società ducale fino al 2022 dell'acquisto di Roberto Inglese dal Napoli: "L'attore principale di questa trattativa è stato Roberto, poi noi e il Napoli sullo stesso piano. La volontà del giocatore è stata importante, e finché non ha firmato altre squadre hanno offerto di più sia al Napoli che a lui. Il Napoli non si è scomposto e Inglese nemmeno".