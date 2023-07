Dt Frosinone: "Ho chiamato l'agente di Zerbin, mi ha detto che non si muove. Su Gaetano..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone.

TuttoNapoli.net

© foto di Frosinone Calcio

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone: “Anche i grandi club devono trovare dei giocatori che non costano tanto e che abbiano una buona resa. In questo, il Napoli è stato un esempio per tutti. Il Napoli è la società che ha fatto meglio di tutti sotto l’aspetto della gestione e dei risultati, è stata una combo perfetta. Quando c’è da mandare via un giocatore, lo scout è pronto a sostituirlo perché è fortissimo. Anche noi abbiamo preso Kvernadze un georgiano, ha lo stesso ruolo di Kvaraskhelia e anche lo stesso procuratore! Deve crescere fisicamente, ma è un ragazzo su cui puntiamo: lo abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto per cui dipenderà da noi.

Di Francesco? Abbiamo portato il Sassuolo in Europa League insieme per cui quando uno è bravo, lo è sempre. Se i risultati a volte non ti sorridono, non vuol dire che non sei più bravo. Lo conosco, per me è un allenatore top, poi dovrò essere bravo io a costruirgli una squadra adatta, ma io sono straconvinto di lui. Prima che inizierà il campionato però, dovremo completare la squadra: abbiamo riscattato anche il napoletano Borrelli che l'anno scorso ha fatto molto bene. Ha qualità, è un giovane e speriamo che farà bene e migliorerà ancora. La campagna abbonamenti sta andando abbastanza bene, aspettiamo il 19 quando affronteremo i campioni d’Italia. Ci teniamo a battere tutte le squadre, ogni gara ha il suo fascino e la prima sarà interessante perché si affronteranno due squadre del sud e perché giocheremo contro i campioni d’Italia. Quando il Napoli ha vinto ho gioito perché sono un uomo del sud.

Siamo un cantiere aperto, dobbiamo trovare un po' di giocatori, siamo in costruzione e poi inizieremo contro una grande squadra.

Zerbin? Non ci stiamo provando perché ho chiamato il suo procuratore e mi ha detto che non si muove. E’ un ragazzo molto interessante ed ha dimostrato di poterci stare a Napoli. Anche Gaetano è interessante e può stare nel Napoli, poi se il Napoli vuole mandarli a giocare altrove, noi saremo a disposizione”.