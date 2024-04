Durante: "Conte al Napoli? Lui e ADL insieme durerebbero 2 giorni. Vedrei bene Italiano"

"Se è vero che De Laurentiis a volte sia entrato nello spogliatoio, beh con Conte questo non sarebbe possibile, si prenderebbe un cazzotto (ride, n.d.r.)”.

Il noto intermediario di mercato Sabatino Durante è intervenuto per la redazione di Sportitalia per commentare alcune delle voci, fra mercato e panchine, che riguardano anche il Napoli.

A Napoli c’è da capire la situazione con Calzona. “Opinione mia: il Napoli non è allo stesso livello di Juventus, Inter e Milan. E’ un club con storia ultracentenaria, ma che ha vinto solo 3 Scudetti, questa è la realtà. Con una grande tifoseria e piazza, con scarsi impianti ad oggi. Questo per dire: nella scelta dell’allenatore questo conta, perché bisogna trovare un tecnico che veda il Napoli come un passo avanti nella propria carriera. Tutta quella pantomima per prendere Garcia, con il fatto di andare da Luis Enrique ed altri, io non l’ho condivisa. Colloqui su colloqui, per poi prendere Garcia come fosse l’ultimo arrivato. E’ come se un tizio volesse uscire con Naomi Cambpell, bisogna avere i piedi per terra”.

Chi vedrebbe bene sulla panchina azzurra? “Leggo anche su Sportitalia che c’è stato un riavvicinamento con Conte: lui e De Laurentiis insieme durerebbero 2 giorni. E’ un tecnico importante, ma è lui che comanda. Se è vero che De Laurentiis a volte sia entrato nello spogliatoio, beh con Conte questo non sarebbe possibile, si prenderebbe un cazzotto (ride, n.d.r.)”.

Dunque su chi puntare? “Su un tecnico più adatto alla piazza, o su uno che, come fu per Benitez, sia in un momento in cui abbia voglia di rivalsa. Lo stesso fu con Ancelotti. Chiamai Carlo per dirgli che in Cina lo volevano a 20 milioni l’anno, mi disse: “Sabatino, fammi questa offerta fra 10 anni, perché ora voglio rientrare in Italia”. Ed accettò il Napoli. Lui era un’occasione, dopo aver vinto tutto. Ma il Napoli oggi, per dire, non potrebbe andare da Arteta o Klopp, sarebbe difficile. Thiago Motta ha già detto no lo scorso anno. C’è invece un nome che circola che mi ispira di più”.

Quale? “Italiano, credo potrebbe fare al caso. Lo vedrebbe come un passo avanti ed è un buon allenatore. Chiaramente Napoli è una piazza importante e sarebbe una occasione per lui, anche di crescita. Parlo di qualche chiusura preventiva dal punto di vista difensivo, dove deve migliorare anche lui che è un ottimo tecnico. Il Napoli non ha strutture, Klopp come potrebbe allenare in certe condizioni? Non bisogna puntare alla luna, considerando le possibile partenze poi come Osimhen o Kvara, Italiano sarebbe la scelta giusta”.