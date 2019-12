Espn, Martinez: "Con l'addio di Ancelotti il Napoli perderà blasone, ma è il momento giusto..."

La situazione del Napoli è argomento di discussione in tutto il mondo. A parlare del momento azzurro Daniel Martinez, corrispondete a Napoli di Espn: "C'è malinconia dell'aria, e la sensazione è che questa possa essere l'ultima partita di Ancelotti. Mi augurerei di no, in molti sono convinti che Ancelotti ha raccolto molto meno di quanto seminato nell'ultimo periodo. Dispiace che il Napoli perda cosi una possibilità, un blasone così importante come quello che dà Ancelotti. Anche se penso che il momento giusto sia questo, farlo dopo sarebbe poi tardi per costruire qualsiasi cosa".