Evani: "Il Napoli resta forte nonostante le difficoltà iniziali"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il tecnico ed ex calciatore Alberico Evani.

Impressioni sulla Serie A?

"L'Inter è la squadra più pronta e strutturata, però il Milan credo abbia fatto una campagna acquisti importante, nonostante abbia perso Tonali. Con il ricavo della sua vendita ha preso giocatori funzionali al gioco di Pioli ed è più forte rispetto allo scorso anno. La Juve non può permettersi un altro anno anonimo e senza coppe sarà protagonista. Il Napoli, nonostante le difficoltà iniziali, è forte. E poi ci sono le romane, che non sono partite bene ma sono lì a giocarsi una chance europea. Dovessi giocarmi qualcosa, vedo l'Inter avanti ma le altre non sono troppo distanti".