Ex ds Roma: "Demme-Pizarro, il paragone può starci. Spalletti è un gran gestore"

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma ai tempi di Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Luciano è in grado di gestire al meglio la situazione anche con l'infortunio di Demme. L'aveva scelto come titolare perché aveva intravisto qualcosa in più rispetto agli altri, ma sono convinti che riuscirà a tirar fuori il meglio anche da tutti gli altri. Demme-Pizarro? Il paragone ci può stare. Ha individuato l'italo-tedesco proprio per quelle caratteristiche".