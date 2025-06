Podcast Fattori: "Chiesa resta fortissimo, Napoli sarebbe la meta ideale per lui"

Mister Sauro Fattori è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Federico Chiesa, quale la squadra ideale in Serie A?

"E' fortissimo. Fu messo da destra a sinistra, ma è destro lui. E' un esterno che fa gol, e uno così fa sempre comodo. Ha qualità importanti. Andando al Liverpool è stato difficile ritrovare continuità. Spero che trovi una squadra adatta. Il Napoli potrebbe essere una meta giusta. Chiesa è uno che lavora, a Napoli avrebbe responsabilità maggiori ma farebbe bene".

Cosa dice sulla Nazionale?

"La Nazionale ha perso importanza. Ai nostri tempi era un premio. Oggi un oesordisce dopo essersi messo in evidenza per poche partite. Oggi ci giocano tutti. Come portare pafundi sedicenne in Nazionale che non ha neanche giocato? Ci vuole rispetto per l'Italia, deve essere un punto di arrivo, dopo aver fatto un certo percorso".

Baroni, Cuesta, Pisacane e Gilardino: chi rischia di più?

"Cuesta ha fatto il secondo. Sarà anche bravo, ma le decisioni non le ha prese lui. Però sarà anche bravo, per me è una scelta rischiosa".