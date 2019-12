Fedele: "Al Napoli è fallito un progetto, in tre sono i responsabili!"

L'ex dirigente Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione 'Il bello del calcio', interpellato sul momento del Napoli: "Operazioni a gennaio? Un regista ma questo non si discute. Ci vuole anche un esterno sinistro, soprattutto se non si sa Ghoulam come sta. Dobbiamo smetterla con i proclami elettorali, questo è l'esaurimento di un progetto e la fine di un ciclo. Gattuso fra sei mesi se ne va, cercherà di mettere le cose a posto con la cattiveria, anche se nel secondo tempo di sabato è stato il peggiore in campo con le sue mosse. Questo è il fallimento di tre persone: De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli, è il fallimento di un progetto".