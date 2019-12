Fedele: "Ancelotti non darà mai le dimissioni, dovrà trovare una soluzione con ADL..."

Ancelotti, dimissiono o esonero? E' questo che in tanti si chiedono, ragionando sul destino nebuloso attorno al tecnico di Reggiolo. Ne ha parlato Enrico Fedele ai microfoni di Canale 21 durante la trasmissione 'Il bello del calcio': "Il problema è che Ancelotti non darà mai le dimissioni. Il suo tempo è finito, e sono d'accordo, ma deve trovare una soluzione e lo si può fare in tanti modi. Non rinuncerà mai ai soldi. Quello che ha fatto a Napoli è molto poco, ma non può lasciare Napoli con il segno di chi è venuto qua per chi sa quali motivi, come uno che è passato, un vino andato a male".