Fedele annuncia: "A gennaio arriverà sicuramente un centrocampista! Sui rinnovi di Mertens e Callejon..."

Nel pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, il famoso procuratore Enrico Fedele ha commentato il delicato momento del Napoli. Questa la sua analisi:

Sul Napoli: "C'è tanta confusione. Non ho mai visto nessuno schierare 9 formazioni diverse in altrettante partite, la squadra sconta il problema di non avere un cervello a centrocampo, un regista all'altezza. Ancelotti ha troppi giocatori sugli esterni che hanno le stesse caratteristiche, e questo obbliga il tecnico ad adattarne alcuni ogni partita. Un bel "minestrone"... L'emergenza in mezzo al campo è tangibile, non ci sono le alternative a livello numerico."

Sulle aspettative: "Il calcio è composto da norme semplici da rispettare, serve una ossatura precisa di ogni rosa. Cambiare sempre non paga dividendi. Al Napoli hanno sbagliato a livello comunicativo, dire che questa squadra può competere conn la Juventus significa dire bugie ai tifosi. Un grande uomo di calcio come Ancelotti non può mettere a nudo le ambizioni della squadra così presto. Ancelotti è sempre stato un gestore di campioni, non un allenatore di campo: in questa squadra mancano elementi avvezzi a giocare partite importanti, non ci sono top player".

Sul rapporto tra Ancelotti e Insigne: "E' un fuoco che cova sotto le ceneri. Mi chiedo perchè alcuni, anche se fuori forma, sonoinsostituibili e Insigne non fa parte di questa ristretta cerchia: è chiaro che qualche frizione tra i due ci sia".

Sul mercato e sui rinnovi: "A gennaio arriva sicuramente un centrocampista. A Mertens è stato offerto il rinnovo a cifre inferiori. Callejon vorrebbe un aumento di stipendio per prolungare. A 6 mesi dalla scadenza la società si è messa in una posizione pericolosa, perchè entrambi sono imprescindibili e potrebbero ascoltare qualche sirena dall'estero".