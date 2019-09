Fedele contro Klopp: "Rigore c'è, si lamenta alla Sarri ma deve prendere a schiaffi i suoi attaccanti"

Nel corso di Televomero, l'ex dirigente e procuratore Enrico Fedele ha commentato la vittoria del Napoli, commentando l'atteggiamento di Klopp nel post partita: "Klopp protesta? Klopp mi ricorda Sarri dopo ogni sconfitta. Gioca alle 15, poi gioca dopo. Vorrei dire a Klopp che al primo impatto Callejon sembra accentuare, ma il fallo c'è perché il suo giocatore non prende palla. C'è fallo per danno procurato. Dovrebbe solo dare 2-3 schiaffi ai suoi giocatori per i contropiedi non concretizzati".