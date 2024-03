Fedele jr: "Acerbi? La toppa è peggio del buco. Juan Jesus non si è inventato nulla"

Il procuratore sportivo e operatore di mercato Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte

Il procuratore sportivo e operatore di mercato Gaetano Fedele è intervenuto a Radio Marte: "Il caso Acerbi? Quando ci si rende conto di aver fatto una cavolata, a volte si vuole rimediare ma la toppa è peggio del buco. Non credo proprio che Juan Jesus si sia inventato una cosa del genere, sono episodi da censurare al massimo. Troppo semplice poi dire "sono cose di campo", certo è vero che l'adrenalina ti fa dire di tutto, ma da professionista dovresti anche essere in grado di reggere la pressione e non cadere in provocazioni inutili o peggio ancora dire certe cose. Il razzismo va sconfitto e mi riferisco pure alla discriminazione territoriale".