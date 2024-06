Fedele jr: "Kvara sarà una grana se non rinnova, bisogna ripartire senza scontenti"

"Mai come quest'anno si è capito come avere giocatori scontenti sia deleterio per tutti".

"Mai come quest'anno si è capito come avere giocatori scontenti sia deleterio per tutti. Il mondo del calcio ha delle dinamiche ben precise e nessuno le cambierà: quando un giocatore ha richieste economiche di altri club, o va accontentato, o va ceduto. Che però vengano fuori altre problematiche non mi sta bene. Per me questo è il gioco delle parti, il Napoli fa sapere - ha detto l’agente Gaetano Fedele Fifa a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - di ritenere incedibile Di Lorenzo, mi auguro ci sia buonsenso, che porti a dirimere la questione. Il Napoli risolva prima quattro, cinque problematiche passate, decida chi sono i pilastri di Conte, e poi ceda chi vuole. Ci vogliono segnali distensivi e non un clima di tensione, vorrei vedere serenità: l'Inter ha preso Zielinski e sistemato la situazione Lautaro, per cui si sta confermando un club di un certo livello. Il Napoli parte da una base forte, se risolve i problemi preesistenti può fare una grande stagione.

Kvara? Per me sarà una grana se non rinnova. Conte dovrà fare una valutazione su come giocare in attacco, oggi se viene il Psg che ha ceduto Mbappè, potrebbe anche pensare al georgiano. E se a Napoli prende 1.2 milioni, il Psg quanto gli offrirebbe? E il Napoli sarebbe in grado di trattenerlo? Al Napoli manca una figura di riferimento importante in società, uno che dica con autorevolezza al giocatore di restare. Spero che questo accada con Manna e Conte, il top degli allenatori, potrebbe anche farlo Oriali, uno che in carriera ha vinto molto, da giocatore e dirigente”.