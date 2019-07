Fedele snobba la vittoria: "Ieri gara scapoli contro ammogliati, Verdi sembrava James"

“Il calcio d’estate non va tenuto in considerazione. Ieri era una partita tra scapoli ed ammogliati, il Liverpool giocava in otto in avanti senza difendere"

Enrico Fedele parla ai microfoni di Radio Marte del momento azzurro: “Il calcio d’estate non va tenuto in considerazione. Ieri era una partita tra scapoli ed ammogliati, il Liverpool giocava in otto in avanti senza difendere. Callejon ieri ha fatto una grande partita, ma noi cerchiamo una squadra che dovrà essere tosta e che deve diventare antagonista della Juve. Ieri Verdi sembrava James Rodriguez, era una gara senza valore. Il Napoli quando ha parlato con gli agenti di Pèpè doveva dargli tutto quello che chiedeva se voleva”.