Fedele: "Superlega? Erano convinti di entrare con il bazooka e hanno fatto una figuraccia"

Enrico Fedele, operatore di mercato, parla a Marte Sport Live: “Il Napoli deve battere la Lazio, è il presupposto per parlare di qualificazione in Champions. Ha la possibilità di eliminare una concorrente. La Lazio ha una squadra a trazione anteriore ma concede qualcosa in difesa e questo può favorire gli azzurri. Sanzioni per i club della Superlega? No. San Pietro ha tradito Gesù Cristo 3 volte e poi è diventato capo della Chiesa. Siamo misericordiosi. Erano convinti di entrare con il bazooka e poi hanno fatto una figuraccia. Sicuramente troveranno un accordo con l’UEFA, peraltro è anche giusto che chi genera ricavo abbia dei guadagni. E l’UEFA deve fare un atto di dolore e cercare assoluzione. Se fai il Fair Play Finanziario e poi fai andare avanti con le plusvalenze, qualche problema esiste. Se c’è la crepa nel solaio poi la casa cade".