Felipe Melo svela: "Buffon scommetteva, mi chiedeva della C brasiliana. E non era il solo"

Rivelazioni abbastanza clamorose quelle di Felipe Melo, ex centrocampista della Juventus, che ha parlato ai microfoni di SportTV di un argomento molto delicato: "So che sarà un tema controverso perché dirò una cosa che pochi sanno. Quando giocavo per la Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale e aveva anche un cinema. Andavamo al cinema e Buffon scommetteva... Si sedeva davanti al computer, o aveva con sé il suo iPad, e scommetteva. E mi chiedeva: 'Amico, che ne dici di questa partita qui in Serie C brasiliana?' Scommetteva e ha vinto molti soldi, ma poi ha anche perso molto. E non era solo lui, c'erano anche altri che me lo chiedevano".

Le parole di Buffon al TG1 sulle scommesse fatte in passato non sul calcio

"Come è successo spesso nella vita ho pagato in prima persona a caro prezzo e mettendoci la faccia come è giusto che sia. Però mi ha fatto crescere perché quando sbagli e ci metti la faccia in prima persona secondo me in quel momento capisci gli errori che fai, come li fai e come non commetterli più".

Le parole di Buffon a Sette sulla ludopatia

"E la cosa peggiora quando si parla di ludopatia, anche qui non centrando l’obiettivo: la ludopatia non è un problema di quanto spendi, ma del tempo che dedichi a questa attività. E questo dobbiamo spiegarlo ai ragazzi: non è che se si fanno continue scommesse da 1 euro trascorrendo ore e ore davanti alla App, allora è un tutto ok; mentre se uno spende 1 milione in un’unica occasione allora è ludopatico. Possiamo dire che è un cretino, va bene; ma la patologia nasce dalla dipendenza, la continuità con cui si fa una cosa".