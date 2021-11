Ferlaino a Dazn: "Quando presi Diego, mai avrei pensato a tutto questo. Un barista..."

Nel pre-partita di Napoli-Lazio, l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Il mio Napoli non ha fatto sognare tutta Italia, qualche nemico lo tenevamo (ride, ndr.). Quando firmai il contratto per Maradona tutto potevo pensare ma non di stare qui dopo anni con tutta Napoli che impazzisce per Diego. Anzi andai a prendere un whisky e un barista mi disse che il Barcellona aveva venduto un bidone al Napoli, perché era già grasso. Quel whisky mi rimase sullo stomaco e non potrò mai più dimenticarlo”.