Ferlaino sul rifiuto di Paolo Rossi al Napoli: "Fu la Juventus a convincerlo a rifiutare"

Ferlaino non garantì a Paolo Rossi una squadra competitiva per lo Scudetto. Questo quanto dichiarato ieri a Radio Punto Nuovo da Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, in merito al rifiuto al Napoli. Quest'oggi l'ex presidente Corrado Ferlaino su Repubblica fa chiarezza raccontando la sua versione: "Una grande palla. Io ho comprato Paolo Rossi ma non ho mai parlato con lui. Ho saputo solo da un giornale che rifiutava. Letta la notizia, la Juventus si dà da fare. È evidente, vuol riprendersi il giocatore. Qualcuno lo convince a rifiutare. Magari gli si dice che il Napoli non potrà mettere su una squadra di livello. Altra palla. Ma come, se avevo già preso Rossi per una cifra pazzesca? Non capisco".