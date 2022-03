Ferrarese: "Per servire meglio Osimhen bisognerebbe avere esterni più offensivi"

Claudio Ferrarese, ex Napoli e Verona, ha parlato della sfida di domenica

Claudio Ferrarese, ex Napoli e Verona, ha parlato della sfida di domenica: "Tudor ha fatto già meglio di Juric e questo è incredibile, perché il Verona negli ultimi due anni ha fatto qualcosa di fantastico. Il Verona al momento è una mina vagante, può mettere in difficoltà chiunque. Partita difficile, poi nel calcio gli episodi fanno la differenza. Chiaramente il ruolo degli esterni d'attacco è cambiato molto, ora devono fare più gol e quindi mi viene da dire che per servire meglio Osimhen bisognerebbe giocare più lì. Bisogna adattarsi agli avversari ma chiaramente il ruolo dell'esterno oggi non è come quello di dieci anni fa" si legge sul Corriere dello Sport.