Ferri su Maradona: "Al massimo lo contenevi. Sembrava avesse drone in testa"

“Maradona non si fermava, al massimo potevi sperare di contenerlo”. Intervistato da la Repubblica, edizione Napoli, Riccardo Ferri parla così del Pibe de Oro: “Sembrava avesse un drone sulla testa, lo avvertiva di chi era dietro a lui e di come sarebbe andata l’azione. Calcioni? Con Diego non esageravamo, c’era rispetto per lui, perché sapevamo di avere di fronte a noi un talento unico, da preservare”.