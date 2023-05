Ferrigno racconta il giro in Vespa con Spalletti: "Napoli è nel suo cuore..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Ferrigno, artigiano, divenuto amico di Spalletti

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Marco Ferrigno, artigiano, divenuto amico di Spalletti dopo un Vespa: “Quest’anno ho aggiunto alla Vespa lo scudetto col numero 3. La giornata in vespa col coach? Siamo stati a pranzo insieme da buoni amici e mi ha commissionato delle cose come spesso fa. Abbiamo mangiato da Mimì alla Ferrovia. Non si discute mai di calcio e forse questo è il segreto di un pranzo all’insegna della tranquillità. Quando siamo andati via ci siamo salutati. Non ho nè la capacità nè la condizione di parlare di cose come contratti. Spero che Luciano resti perché sarebbe una perdita indelebile come persona. Ha a cuore la città di Napoli e la squadra, il vero fuoriclasse è stato lui sotto certi versi.

Se non dovesse restare Spalletti dobbiamo trovare un profilo che abbia le sue caratteristiche. Un uomo taciturno che quando parla si fa sentire e che sia amato da tutto lo spogliatoio. Spalletti non lo fa per l’aspetto economico del contratto. Forse è successo qualcosa che non possiamo sapere o vuole lasciare da vincitore la squadra. Secondo me Kim può restare, ha i presupposti di uomo e soprattutto culturali per poter rifiutare una possibile offerta. Non cambiare la via vecchia per quella nuova perchè sai quello che perdi e non quello che trovi per dire un detto napoletano. Il mister ama la napoletanità e anche il nostro dialetto, anche lui si cimenta. È un napoletano al 100%”.