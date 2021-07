FIGC, l'ex dg Valentini su Spalletti: “Ripartire da Napoli è una chance più unica che rara”

A Radio Marte nella trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonello Valentini, dirigente: "Cosa significa questa vittoria? Il sentimento che prevale è l'orgoglio da italiano, per quello che la Nazionale ha fatto e per come lo ha fatto. Mi riferisco ovviamente a Mancini e ai giocatori ma anche a tutto lo staff che ci ha rappresentato, con tanti saluti al fair play inglese che non c'è stato, non dobbiamo prendere lezioni da nessuno. Spero che questa vittoria, ottenuta con uno spirito di gruppo straordinario e con amicizia, faccia felici. Ora abbiamo la Nations League a Milano a ottobre e poi le qualificazioni al Mondiale. Questo non è un progetto compiuto, né una squadra finita. Il cantiere resta aperto. Mi auguro che il Padreterno ci conservi fino ai Mondiali la coppia di centrali più forte del mondo, Bonucci e Chiellini. Spalletti? Curioso di vederlo in una piazza calda ma esigente, anche per via del rapporto con il presidente. Ripartire da Napoli è una chance più unica che rara, gli auguro di sfruttarla al meglio".