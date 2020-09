Figc, l'ex presidente: "Playoff Scudetto? Bisogna valutare se il campionato poi perde appeal..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giancarlo Abete, ex presidente Figc: "Far tornare di nuovo i tifosi sugli spalti è un opzione che tutti caldeggiano, perché il calcio senza tifosi è uno sport diverso. Penso che la Federazione si stia muovendo con equilibrio ma con fermezza. dopo la priorità alla scuola si spera che per metà ottobre si possano riaprire gli stadi.

Adottare i playoff per dare più incertezza al Campionato? I playoff li ho adottati io in Serie C, era stata la prima realtà professionistica ad aprire a questa nuova formula. Però sull'assegnazione dello Scudetto attraverso i playoff sono ancora dubbioso. Ci dovrebbe essere un tale margine da giustificare i playoff, potrebbero anche perdere d'importanza le singole partite del Campionato, ad esempio in C ci sono playoff parziali. Bisogna capire i pregi e i difetti di questa formula, se ci sia una perdita di appeal del Campionato e cosa potrebbe cambiare a livello economico. La Juve ha vinto 9 scudetti consecutivi, ma in questi anni non ho visto tutta questa superiorità tecnica. Credo che la differenza l'abbia fatta soprattutto l'assetto societario bianconero".