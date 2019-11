FIGC, l'ex presidente Valentini: "Fiducia ad Ancelotti, ma si faccia sentire l'AIC"

Per parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex dirigente Figc Antonello Valentini.

Sul comportamento dei calciatori del Napoli "Confesso la mia è una profonda delusione di Conte, Ancelotti, della presidenza del Napoli e dei giocatori. Sono vicende che chi ama il calcio che ti lasciano l'amaro in bocca. Che Ancelotti non si presenti in conferenza stampa è una cosa che da lui non mi aspetto. Lui non ha niente da dimostrare, non può sottrarsi alla stampa. Capisco l'amarezza ma il Napoli è ancora lì. Si è rotto qualcosa nel feeling tra società, tecnico e giocatori. Io però continuo a scommettere su Ancelotti. La società, in un gioco di scaricabarile, gli ha assegnato le chiavi della gestione. Troppo silenzio dall'Aic nella vicenda del Napoli".