Floro Flores su Giuffredi: "Un agente non deve pensare solo ai soldi, Di Lorenzo lasciato solo"

vedi letture

Antonio Floro Flores, sul Canale 16 del digitale durante la trasmissione di OttoChannel ‘Speciale Ritiro’, ha parlato del caso Giovanni Di Lorenzo

Antonio Floro Flores, sul Canale 16 del digitale durante la trasmissione di OttoChannel ‘Speciale Ritiro’, ha parlato del caso Giovanni Di Lorenzo e della conclusione a lieto fine: “Devo dire la verità, ho avuto una sensazione su questa vicenda. Da calciatore ho avuto un procuratore che è stato come un padre per me, mi ha sostenuto in tutto. Il ragazzo è stato lasciato solo.

In certe situazioni un agente non deve pensare solo agli interessi, pensando magari ad un trasferimento che porta denaro. Doveva stare vicino al calciatore in un momento delicato, doveva dirgli stai zitto ora, pensa a giocare gli europei. Ma lo avete visto Di Lorenzo agli Europei? Non stava in piedi, non era lui. Lo scorso anno non l’ha dribblato nessuno, si vedeva che non ci stava con la testa.