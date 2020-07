Floro Flores vota Immobile: "Garantisce 20 reti a stagione. Servono garanzie, non scommesse!"

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex calciatore del Napoli Antonio Floro Flores che ha posto l'attenzione sulle vicende di casa Napoli: "In Italia prenderei un giocatore come Immobile. Conosce già il campionato, garantisce 20 gol a stagione e pure in rotta con la Lazio. Lotito un problema? Se due si vogliono si superano tutti gli ostacoli. Bisogna vedere le tasche del presidente De Laurentiis.

Lasagna? Il Napoli ha bisogno di garanzie, qualcuno che assieme a Mertens, garantisca 20 gol a stagione. Oggi hai bisogno di certezze, non di scommesse.

Barcellona? Se l'Osasuna li ha battuti, perchè non può farlo il Napoli. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per passare il turno. Il Barcellona è in difficoltà, quando il leone è ferito, lo si deve ammazzare, quale migliore occasione per fare la storia".