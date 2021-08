Fontana elogia Lobotka: "Le sue qualità tecniche sono indiscutibili, lo dico da un anno!"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana, analizzando le scelte di Spalletti in mediana: "Nel calcio nulla è per sempre, le scelte tattiche non sono scolpite nella pietra. Nell'arco della stagione si possono fare più scelte, giostrando in base al periodo o alla stessa partita in base all'avversario e la strategia. Io sono un grande fan di Lobotka, Demme lo diamo per scontato, ma parlavo di Lobotka già l'anno scorso quando non giocava, l'inserimento può non essere immediato ma le sue qualità tecniche non si possono mettere in discussione. Serve pazienza nei giudizi, i calciatori sono ragazzi, non macchine".