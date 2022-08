Fontana: "Napoli da completare, al momento più indietro rispetto a Juve, Inter e Milan"

"L’addio di Fabian mi dispiace, è un giocatore formidabile a centrocampo".

L'ex azzurro Gaetano Fontana ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “La passione dei tifosi del Napoli non è sparita. La tifoseria sta aspettando gli sviluppi del mercato, poi fai presto ad accedere l’entusiasmo. Le cessioni hanno creato questo attendismo da parte della gente. L’addio di Fabian mi dispiace, è un giocatore formidabile a centrocampo. Il Napoli si trova ad un bivio: deve resettare e partire con un nuovo progetto. Serviranno entusiasmo e voglia. Ho visto l’ultima partita a Castel di Sangro e non mi sembra un brutto Napoli considerando i carichi di lavoro. Qualche errore ci può stare. Ovviamente è una squadra da completare. Al momento è più indietro rispetto a Juventus, Inter e Milan, ma nessuno si sarebbe aspettato la vittoria rossonera in campionato”.