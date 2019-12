Fontana suggerisce: "Ancelotti deve richiamare alla responsabilità i giocatori!"

Gateano Fontana, ex giocatore del Napoli, ha parlato proprio della situazione in casa azzurra ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ha tutto per rialzarsi e riprendere il proprio cammino. Le annate sono condizionate da tante situazioni e da quello che avviene all'interno dello spogliatoio. Ovviamente mi è passata sotto gli occhi l'esternazione di Allan che ha richiamato tutti all'ordine".

Su cosa deve fare Ancelotti. "Dall'alto della sua esperienza, lui sa quali corde toccare. Credo che la cosa principale sia richiamare alla responsabilità i giocatori. In questo momento sono tesserati del Napoli e rappresetano una città e la tifoseria".