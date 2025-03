Francia, Deschamps su Thuram: "Poteva restare, abbiamo evitato rischi inutili"

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di Nations League con la Croazia, ha parlato della decisione di rimandare a casa Marcus Thuram, costretto a convivere da tempo con dei problemi alla caviglia: "Ovviamente non sono qui per correre rischi inutili, come fatto con Thuram, che sarebbe potuto restare con noi ma penso all'integrità fisica dei giocatori.

Devo prendermi cura dei giocatori, questo è il mio pensiero. Il gruppo è qui con l'obiettivo di cercare la qualificazione, il che non va contro l'idea di gestire il minutaggio di ogni giocatore".