Francini: "Conte tornerà al 4-3-3, ma che peccato lasciare fuori Raspadori proprio ora"

Ai microfoni della trasmissione di Radioclub91 è intervenuto anche l’ex terzino Giovanni Francini, che ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 1987-1988: “Il Napoli-Milan più bello? Il gol di testa di Diego a Giovanni Galli. All’epoca noi e loro eravamo i più forti in Italia. Ricordo anche la partita col Real Madrid. All’andata io e Careca eravamo in tribuna, squalificati. Purtroppo li incontravamo a inizio stagione; loro erano più avanti di noi. Peccato, perché se eravamo più rodati non ci sarebbe stata partita. Eravamo una macchina tritacarne all’epoca”.

E sul modulo di Napoli-Milan, Francini aggiunge: “Domenica credo che Conte tornerà al 4-3-3, che ha dato più risultati positivi. Dispiace però lasciare fuori Raspadori nel suo momento migliore. Bisogna vedere se Neres è pronto per giocare 90 minuti dopo l’infortunio”.

Infine, riguardo alle chance scudetto, dice: “Mancano 9 partite; l’Inter ha un calendario fitto di impegni. Le chance ci sono ancora. Lo snodo decisivo per il sorpasso, forse, saranno le partite col Bologna. Non trascuriamo però l’Atalanta, che può ancora dire la sua in chiave scudetto. In ogni caso, mi auguro che Conte rimanga al Napoli”.