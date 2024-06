G. Rossi: "Ai milanisti non è piaciuto vedere Conte a Napoli e Thiago Motta alla Juve”

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato Gian Luca Rossi.

TuttoNapoli.net

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato Gian Luca Rossi. In particolare ha detto la sua sulla scelta del Milan di Paulo Fonseca: "C'è preoccupazione in casa Milan. Ci si aspettava qualcosa di diverso da Ibrahimovic oggi.

Tanti rossoneri non hanno apprezzato quanto è uscito fuori, c'è addirittura chi vorrebbe disertare lo stadio. A Milano aver visto Conte a Napoli e Thiago Motta alla Juventus non è che sia piaciuto ai tifosi rossoneri. Lui deve dire che Fonseca è il migliore del mondo, ma dire che Conte o Motta non sono stati presi perché non rispondono a certi parametri quando sono stati cercati...E comunque le parole di Ibra mettono paura ai tifosi, il rischio che salti Zirkzee c'è, visto che ha detto che non fanno beneficienza".