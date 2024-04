Galderisi: "C'è un allenatore libero in grado di riportare lo scudetto"

L'allenatore del Napoli Giuseppe Galderisi è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del futuro della panchina azzurra

L'allenatore del Napoli Giuseppe Galderisi è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del futuro della panchina azzurra: "Oltre a Italiano c’è l’ipotesi Conte e, innanzitutto, dico che lui ha una gran voglia di rientrare, quindi sicuro lo rivedremo in panchina. La Juventus la prossima stagione ha bisogno di vincere lo scudetto e Conte è tra i migliori allenatori in grado di farlo. De Laurentiis si sta guardando attorno per capire quale sia la cosa migliore da fare in base alle alternative disponibili.

Conte è un allenatore determinato e molto capace, con le proprie esigenze: se De Laurentiis fa una scelta del genere sa che avrà a che fare con un tecnico che vuole essere rispettato per il ruolo che ha e che chiede giocatori adeguati alla sua idea di calcio”.