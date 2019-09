Galderisi: "Icardi, che errore non accettare Napoli! Sarebbe diventato un re..."

Il tecnico Giuseppe Galderisi è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare del momento degli azzurri: “Lozano mi sembra uno che ha il fuoco dentro, lo dimostra come è entrato in campo contro la Juventus. Siamo nella fase iniziale del campionato, bisogna andarci piano con i giudizi perché i veri valori vengono fuori più avanti. Icardi per me ha sbagliato, a Napoli sarebbe diventato re assoluto della città. La sua scelta del PSG mi è sembrata quasi forzata, giusto perché doveva lasciare l’Inter”.