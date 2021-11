Galderisi: "Insigne? Qualcosa non è chiaro, come fai a offrirgli la metà?

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex attaccante e tecnico Giuseppe Galderisi.

Kessiè, Brozovic e Insigne: chi di questi tre è il più necessario?

"Kessiè è fantastico, forse non sta facendo bene come gli anni scorsi ma è importante. Ma al Milan se manca Kessiè non cambia molto. Brozovic è troppo importante per l'Inter per i tempi di gioco. Di Insigne non ci capisco niente, è un momento dove il Napoli non ha bisogno di problemi. C'è qualcosa che non mi è chiaro. Non si può proporre al giocatore la metà di quello che prende, anche perché si sa cosa dà per questa maglia".