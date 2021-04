Galeone: “Allegri? Credo che tornerà alla Juve. Se Pirlo perde a Udine…”

Giovanni Galeone, ex allenatore di Napoli e Pescara, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Allegri torna alla Juventus? Non credo che la Juventus cambia allenatore a cinque giornate dalla fine del campionato. Se Pirlo perde a Udine, la squadra la daranno a Grabbi, è stato un grande giocatore e mi dicono sia molto bravo come allenatore.

Alla Juventus Elkann deciderà del futuro societario. Prenderanno una decisione che riguarderà anche il presidente Agnelli. Allegri non è un uomo che cerca le rivincite, ha vinto cinque scudetti e quattro Coppe Italia, più due finali di Champions League. Ho la sensazione che Max tornerà alla Juventus, anche se è da un po' che non lo sento. E' convinto che tornerà ad allenare e può andare di nuovo in bianconero".