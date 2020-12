Galli su Maradona: "Quando giocavo contro di lui mi colpiva una cosa"

Nel corso di 'Radio Goal', Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli partendo dal suo ricordo di Diego Armando Maradona: “Era qualcosa di straordinario, ma lui stesso ha sempre detto di quanto il gruppo fosse importante. Noi forse eravamo più organizzati grazie al gioco di Sacchi, ma loro avevano tanti ottimi giocatori. Mi ricordo che una volta a Milanello ho visto fare delle cose straordinarie con la palla a Diego. Quando giocavo contro di lui al San Paolo prima delle partite sembrava quasi non curarsi di quello che sarebbe successo in campo, quasi non si scaldava, questo mi colpiva molto.

Il Milan può puntare allo scudetto? Sta dimostrando una consapevolezza della propria forza e e una capacità di stare in campo davvero notevoli. Le altre squadre stanno perdendo punti per vari motivi e questo sta dando ancora maggiore consapevolezza agli uomini di Pioli.

Che sistema di gioco dovrebbe attuare il Napoli? Sono sempre convinto che sia più importante la motivazione che il sistema di gioco che si mette in campo, Gattuso è sempre stato bravo in questo e a pungolare i suoi giocatori. Il Napoli è bello da vedere, a volte le partite non possono sempre riuscire bene, ma la sua idea di calcio mi piace”.