Galliani: "Quando vedo Van Basten mi inginocchio. E' il più forte, forse anche di Maradona"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Dazn parla della sua ammirazione per Marco Van Basten: "Il Milan ha avuto 8 Palloni d’Oro e sono passati tutti i più forti giocatori brasiliani, ma nel mio cuore in maniera indelebile rimane Marco Van Basten. Ha vinto tre Palloni d’Oro, perché smette di giocare a 28 anni per un problema alla caviglia. Penso che se avesse giocato avrebbe potuto vincere gli stessi Palloni d'Oro di Messi e Cristiano Ronaldo. E’ l’unico giocatore per cui mi inginocchio quando lo incontro e lui ride come un pazzo, è come la Madonna per me. Per me è stato il più forte dei giocatori che ho visto, magari molti non la pensano come me. Non so, se dico che è più forte di Maradona mi tirano di tutto addosso…Diciamo che è il più forte di sempre del Milan e del Monza".