Garlando: "Koopmeiners il peggiore in Milan-Juve e 0 gol da quando è alla Juve!"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luigi Garlando. Di seguito le sue parole.

"Paradosso atalantino sui giocatori? Koopmeiners è stato il peggiore in campo in Milan-Juve e non ha fatto neanche un gol in campionato da quando è approdato alla Juventus. De Ketelaere, per esempio, è diventato mostruoso alla corte di Gasperini. Quando un organismo funziona alla perfezione ci si trova a suo agio e quando un allenatore ha la capacità di trovare la posizione giusta per i giocatori si spiega così la trasformazione che hanno avuto alcuni giocatori. Atalanta favorita? Sarà decisivo il mercato di gennaio! L’Atalanta deve trovare un centrocampista e un attaccante esterno. Aston Villa-Juventus? È una partita delicata e decisiva, non tanto per la classifica. I tifosi bianconeri incominciano a infastidirsi del gioco della squadra che fin qui da deluso le aspettative. Ci si aspettava maggiore qualità e un gioco più propositivo quando è arrivato Thiago Motta. È importante per i bianconeri conquistare i tre punti poiché, dopo il pareggio di ieri sera, Guardiola sarà costretto a fare risultato a Torino! Napoli di Conte? Gli azzurri devono migliorare la costruzione del gioco. La difesa è a posto. Anche gli aspetti legati al carisma ed entusiasmo. McTominay si è inserito bene. Conte deve trovare, però, un mediano per rinforzare la fase di centrocampo".