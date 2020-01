Gattuso ai 'giochisti': "Non si palleggia per divertimento! Noi solo dal basso per aprirci il campo 5 vs 5!"

Nella conferenza stampa post-partita (clicca qui), il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche della sua filosofia di calcio, rispondendo anche a chi collega il gioco solo al possesso palla.

Dove ha vinto la partita il Napoli? "L'avevo detto ieri, giocando in due fasi, rispetto per loro quando avevano palla, ma giocando sui 25 metri salendo a palla coperta, lavorando tanto sugli esterni con le mezzali, grande Demme fino a quando è stato in campo, ci ha dato grande copertura ed ordine, poi grande palleggio col pallone. Non si palleggia per far divertire la gente, ma per uscire dal basso e giocare i 5 contro 5 dall'altro lato, l'abbiamo sempre fatto pur sbagliando l'ultimo passaggio".