Gattuso dribbla la domanda sullo sfogo post-Parma: "La messa si fa una volta, parliamo di calcio"

Dopo la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, Rino Gattuso non parla dello sfogo contro Aurelio De Laurentiis (e non solo) del post-Parma. Quando dagli studi di Rai Sport hanno provato a toccare il tema, la risposta dell'allenatore è stata chiara: "La messa si fa una volta al giorno, io l'ho già fatta e ora parliamo di calcio che è la cosa più importante, altrimenti non se ne esce più".