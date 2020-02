Gattuso: "Gara fondamentale per la classifica, ma sarà durissima con la Samp: vi spiego"

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha sottolineato l'importanza della gara di domani, ma anche la difficoltà con una Sampdoria che subisce pochissimo con un atteggiamento molto coperto.

Perché ha questi appunti? "La Sampdoria da quando è arrivato Ranieri è nelle prime posizioni, è prima per gol subiti, sarà una gara molto difficile. Difendono bene, lasciano pochissimi spazi. Sono molto preoccupato, affrontiamo un grande allenatore, ho paura che può incartarmela e l'ho detto anche ai giocatori stamattina. Per noi è fondamentale ed ho detto ai giocatori per la prima volta di vedere anche la classifica ai miei giocatori, è fondamentale, se riusciamo a vincere diventa importante per noi, ma ci sarà da battagliare perché è dura affrontarli".

Importante significa l'Europa che conta? "No, ma miglioriamo la posizione, ma dobbiamo prepararla bene, dobbiamo arrivarci col veleno, soffrendo, poi a 30 punti, per come s'è messa la classifica, per noi sarebbe importante".