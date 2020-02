Gattuso: "In Messico mi stanno massacrando. Dispiace per Lozano e Llorente, ma ho gente fortissima..."

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato delle scelte in attacco ed il poco spazio a Lozano e Llorente.

Il tuo Napoli del presente e del futuro riparte da Insigne, Mertens e Callejon? "Non lo so, ho giocatori forti davanti, decido partita per partita. Io credo che sto dando poco spazio a Lozano, è vero, ma nessuno parla di Llorente che è un grande professionista, sempre a disposizione, meriterebbe molto di più ma parlate solo di Lozano perché è costato 50mln. Io le cose non le faccio per antipatia, ma per scelte funzionali al gioco ed ho il dovere di far esprimere tutti al massimo, poi vengo massacrato ma lo faccio in buona fede. In Messico mi stanno massacrando, mi hanno dichiarato guerra, pazienza, non ci andrò più, ma devo pensare al bene della squadra, mi dispiace per Lozano ma per tutti perchè sono giocatori fortissimi, ma davanti abbiamo tanta qualità".