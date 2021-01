Gattuso, l'ex agente: "ADL libero di chiamare chi vuole, ma è assurdo metterlo in discussione"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Andrea D'Amico, ex agente di Rino Gattuso ed intermediario dell'affare Osimhen: "

“Sono dispiaciuto per il momento del Napoli, poi però magari certe cose si risolvono. Gattuso fa il suo lavoro, il presidente ha tutto il diritto di chiamare altri. Sicuramente Rino è concentrato sulle vicende sportive. Il Napoli ha alternato ottime prestazioni a gare sfortunate come quella di Supercoppa o non all’altezza come quella di Verona. Gattuso delegittimato? Non ha bisogno di questo, lui è consapevole delle sue qualità e del suo lavoro. Lui è tranquillo, fa il suo lavoro. Il presidente vuole continuare con lui? Perfetto. Il Napoli deve recuperare una partita e se la vince è tra le prime. Non dimentichiamo la storia del Milan: sembrava una polveriera, Pioli era esonerato una settimana sì e una no. Secondo me Rino è sereno. Il presidente può fare quello che vuole.

Lui è concentrato sul suo lavoro ed è tranquillo. Anche perché la situazione sportiva del Napoli è adeguata. Ora Gattuso accetterebbe il rinnovo? Dico che per me è un assurdo il fatto che venga messo in discussione. Calma, vediamo come vanno queste cose. Se il presidente lo vuole mettere in discussione sono scelte sue e ha il potere di farlo. A me sembra una situazione sbagliata. Lui la vive tranquillo perché è consapevole della qualità del gruppo e dello staff. Ovviamente quando perde gli girano le scatole ma continua a lavorare con impegno, dedizione, i ragazzi lo seguono. Se pensiamo alla finale di Supercoppa Italiana se l’epilogo fosse stato diverso nessuno avrebbe detto nulla.

Osimhen? Sta bene, a Verona ha giocato. Però ha bisogno ovviamente di recuperare. Occorre più pazienza e tolleranza rispetto a quella che ci sarebbe in una stagione normale”.