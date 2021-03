Gattuso, l'ex ds al Pisa: "L'idillio tra Napoli e Gattuso è finito già da tempo"

“L’idillio tra il Napoli e Gattuso è finito tempo fa. A fine stagione ognuno prenderà la propria strada”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’ Fabrizio Lucchesi, dirigente del Pisa ai tempi in cui Gattuso allenava i toscani. “Penso che il Napoli sia in linea con quella che è la competitività della rosa a disposizione di Gattuso – ha detto Lucchesi a Radio Crc – penso che gli azzurri possano oscillare tra quarto e quinto posto. Non di più”.

CRITICHE A RINO - Nonostante ciò, Gattuso è stato messo più volte in discussione. “Avevo capito che qualcosa non stesse andando per il verso giusto quando sentivo e leggevo dei ritardi della firma sul rinnovo. Quando le parti intendono andare avanti insieme, le clausole passano in secondo piano. Non è stato così tra il Napoli e Gattuso. Ecco perché dico che alla fine non c’è mai stato un rapporto così stretto come ci hanno raccontato in passato. A fine stagione è gusto che ognuno prenda le proprie scelte”.