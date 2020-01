Gattuso su Insigne: "Deve puntare l'uomo e non tornare indietro. Negli ultimi 15 anni pochi come lui!"

Nella conferenza stampa odierna (clicca qui), Rino Gattuso è stato interrogato anche sul ritorno ad alti livelli di Lorenzo Insigne, a segno contro la Lazio.

S'è rivisto Insigne libero e trascinatore. "Lorenzo deve puntare l'uomo! Avere una gamba brillante per saltarlo. Può sbagliare, ma deve provarci, negli ultimi 15-20 anni fa parte di quei 10 con più talento del calcio italiano, deve giocare quel calcio lì. Se prende palla e torna indietro, non incide, lui ha forza pure se non è 1 e 90, ha un motore importante, fa 12-13km a partita con qualità, deve continuare così. La gara che ha fatto con la Lazio per 2-3 anni la faceva una sì e una no, con continuità, ce l'ha perchè è forte".