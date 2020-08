Gattuso sull'obiettivo: "Sarà difficile, ma dobbiamo tornare in Champions, la nostra casa!"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico Rino Gattuso è stato interrogato a più riprese sugli obiettivi per la prossima stagione.

Mister, con la Coppa Italia al suo fianco è entrato nel cuore dei tifosi. L'anno prossimo a cosa si può ambire? "L'obiettivo è quello degli ultimi dieci anni, è molto difficile, ma è l'Europa che conta, per i giocatori, per i conti del club, per migliorare il nostro curriculum bisogna puntare alla Champions, è la casa del Napoli da tanti anni".

Lei ha sempre parlato di mentalità. Crede di ottenerla col lavoro? "Col carattere solo si vincono poche partite, bisogna essere forti, completi. Voi parlate sempre di mercato, ma un giocatore deve crederci, restare solo se è al 100% con cuore e testa, noi non pettiniamo le bambole, lavoriamo tanto e ci vuole senso di appartenenza. Se non c'è più voglia non si può dare nulla, voglio gente motivata per alzare l'asticella. Dopo la Coppa Italia eravamo già in Europa, ero col veleno, lì volevo alzare l'asticella, abbiamo buttato una gara a Barcellona, non stavano benissimo loro, abbiamo sbagliato anche come personalità. Noi dobbiamo iniziare dal 1', non dopo 3 schiaffoni, lo step è questo"

Mister, con quello che hai oggi, dalla cintola in su siete più forti? "Oltre Osimhen, ti sei dimenticato Rrahmani. Io sono soddisfatto di chi alleno, la squadra è forte, poi del mercato chiedi al direttore. I giocatori che ci sono fanno parte dei più forti d'europa tra i giovani, poi le problematiche sono societarie, il club ha perso tanto senza i tifosi, senza la Champions e devo sentire anche quello che mi dice la società ma sono contento ed alleno. Poi vedremo chi partirà, se partirà".

