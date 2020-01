Gazzetta, Schira: "Demme affare rapido, diritti d'immagine solo un falso mito mediatico"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira: "Demme è un colpo importantre, 1,7mln di euro a stagione per lui, un giocatore di rendimento di una squadra capolista ed in Champions e che non esclude Lobotka che è molto vicino perché il Celta ha individuato il sostituto e deve solo chiudere. Siamo anche qui vicinissimi alla chiusura. Nessun problema o lungaggine? Nessuna, è un falso mito quello dei diritti d'immagine. In certi casi alcuni sponsor sono in antitesi e si innescano delle dinamiche, ma in altri invece sono molto rapidi. I problemi sono come quelli di tutti i club, anche per altri giocatori è accaduto, ma per il Napoli invece s'è creato questo tormentone ma è più a livello mediatico".